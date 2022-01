Nîmes Olympique : "Je suis content du succès, mon idée c'est de coller aux valeurs du club !" (Nicolas Usaï)

Le nouveau coach nîmois Nicolas Usaï réussit ses débuts à la tête du Nîmes Olympique. Pour sa première au stade des Costières comme coach du NO, il gagne encore après le succès à Dijon le 8 janvier dernier, le coach est heureux du dénouement de la rencontre, il veut retrouver l'ADN du Nîmes Olympique : "C'est une grosse satisfaction, c'est un très bon début, il faut continuer. Quand on gagne un match c'est toujours agréable même si dans le contenu, on a manqué de maîtrise. On aurait dû mettre plus de liant dans le jeu. Ce sont des réglages à apporter. Les réglages sont toujours plus simples à apporter quand on sort d'une victoire. Le message est plus audible. (...) Mon idée c'est de coller aux valeurs du club. J'ai toujours entendu le mot "arènes" comme on parle du club, on est dans une ville de tauromachie. Je ne connais pas très la tauromachie mais je sais ce que ça peut représenter. L'idée aussi c'est de faire des bons matchs, de gagner et communier avec le public. "

Le deuxième match en retard à jouer dès mardi prochain

Avec ce succès contre Valenciennes, le quatrième de la saison à domicile, Nîmes est passé devant Pau au classement. Les Nîmois ont désormais un point d'avance sur les Palois. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les hommes de Nicolas Usaï vont tenter de gagner un troisième match consécutif, ce qui serait une première cette saison en championnat.

Pau-Nîmes, RDV le mardi 1er Février à 19h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.