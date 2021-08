Nîmes Olympique : "Je suis globalement satisfait du contenu de la seconde période." (Pascal Plancque)

Les Nîmois aiment le Nord de la France en ce début de championnat ! Après avoir gagné 3 buts à 0 sur la pelouse de Valenciennes, les crocos récidivent deux semaines plus tard en s'imposant à Dunkerque. Une victoire, comme face à Valenciennes, qui s'est dessinée en deuxième période et comme face à Valenciennes, Nîmes n'a pas pris de but. le coach Pascal Plancque est content après ce succès mais ils doivent encore améliorer le contenu de leurs matchs : "C'est vrai qu'en première période c’était compliqué, en deuxième période, je n'ai pas aimé le début, nous étions un peu amorphes. Petit à petit, on a réussi à desserrer l’étau. C'est toujours le même problème : ouvrir le score. Dunkerque nous a mis sous pression. ce n'est jamais facile de gérer ces situations là. Après avec les joueurs que l'on a, on sait que cela peut s'ouvrir. En seconde période, on a un peu mieux maîtrisé les choses. La fin de match correspond plus à nos attentes. Le premier but est déterminant dans ce genre de rencontres. Je suis globalement satisfait du contenu de notre seconde période."

Choc lors de la sixième journée de Ligue 2, Nîmes recevra samedi prochain l'équipe de Caen.

11 points pris après 5 rencontres, les Nîmois sont provisoirement deuxièmes au classement de Ligue 2. Les Gardois sont toujours invaincus et n'ont plus pris de but depuis plus de 3 rencontres avant de recevoir Caen. La rencontre se déroulera le samedi 28 août à 15h00 au stade des Costières. L'avant-match commencera à 14h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité