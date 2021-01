Nîmes Olympique : "Je suis très déçu par certaines attitudes de joueurs sur le terrain." (Jérôme Arpinon)

Le Nîmes Olympique avait déjà perdu le match à la pause, Strasbourg menait déjà 3-0. Pire avec le retour des joueurs cadres qui étaient blessés ces dernières semaines, Nîmes subit sa plus lourde défaite de la saison. Jérôme Arpinon a pesté en conférence de presse après la rencontre : "Je suis très déçu par certaines attitudes. Après le premier but, on se désagrège. Juste avant la pause, on a l'occasion de revenir à 2-1 mais Moussa Koné ne marque pas et juste après on encaisse le troisième but. Entre ce que je vois à l'entrainement et ce que je vois en compétition, il y a deux poids, deux mesures. Je ne retrouve pas les valeurs du club, cela me gêne fortement. On vient à Strasbourg, on en prend cinq, on concède trois penaltys, c'est trop. Si on veut se maintenir, il faut montrer autre chose. Félicitations à Strasbourg, ils nous ont mâché dans tous les duels."

Nîmes est le club qui perd le plus cette saison

12e défaite en 18 rencontres. Nîmes est avec Lorient le club qui perd le plus en Ligue 1, il y a une certaine forme de logique : les Crocos et les Merlus sont les 2 derniers avec le même nombre de points (12). Pour le dernier match de la phase aller, les Gardois accueilleront Lille. Coup d'envoi de la rencontre, samedi 9 janvier à 21h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.