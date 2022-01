Nîmes Olympique : " Je suis très heureux de commencer mon séjour au club par une victoire. " (Nicolas Usaï)

Le Nîmes Olympique débute de la meilleure des manière l'année 2022. Succès 2 buts à 1 à Dijon. Eliasson et Ponceau sont les buteurs gardois. Philippoteaux est le buteur dijonnais. Nicolas Usaï a réussi sa première comme entraîneur de Nîmes ! Les Crocos sont dixièmes du classement de la Ligue 2.

Comme la saison passée en Ligue 1, les Nîmois s'imposent à Dijon mais cette fois-ci en Ligue 2. Nicolas Usaï le nouvel entraîneur gardois arrivé le 4 janvier dernier est forcément ravi de débuter l'aventure nîmoise avec un succès : "C'est toujours bien de bien commencer, maintenant la deuxième partie de saison est longue mais bien sûr que je suis satisfait. Cela faisait treize mois que je ne n'avais plus vécu l'intensité d'un match de Ligue 2. Je suis très heureux de commencer mon séjour au Nîmes Olympique par une victoire. Je suis aussi très content des attitudes des joueurs."

Premier match de 2022 au stade des Costières contre un mal classé

Pour leur première rencontre à domicile en 2022 et pour la première à Nîmes du nouveau coach Nicolas Usaï, les Nîmois accueilleront Valenciennes. Des Nordistes qui avaient réussi aux Gardois lors du match aller (succès 0-3 au Stade du Hainaut avec notamment le premier but d'Omarsson en Ligue 2). Nîmes recevra Valenciennes le samedi samedi 15 janvier 2022 à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.