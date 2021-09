Nîmes Olympique :" Je veux qu'on fasse le deuil de la descente de la Ligue 1." (Pascal Plancque)

Nîmes n'est plus invaincu à domicile, pire les Crocos ont perdu trois de leur quatre derniers matchs. Le Havre s'impose logiquement et aurait pu gagner avec plusieurs buts d'écart si les Normands avaient été plus réalistes. Le coach des crocos, Pascal Plancque ne reconnait plus son équipe depuis plusieurs matchs, il s'est exprimé en conférence de presse d’après-match : _"J'ai l’impression qu'on paye en ce moment la digestion de la descente en Ligue 2. (...) J_e veux qu'on fasse le deuil de la descente de la Ligue 1. Sur les premiers matchs, on avait l'impression d'avoir une équipe revancharde, volontaire qui avait des défauts mais qui au moins était ensemble et qui avait envie de faire les choses ensemble. Sur les dernières semaines, j'ai moins cette impression là. Il y a des choses qui ne sont pas toujours digérées, il faut qu'on arrive à remettre tout le monde dans le même état d'esprit, dans la même attitude parce que la Ligue 2, c'est un championnat compliqué avec des équipes bien organisées, avec des joueurs de qualité. Si on n'a pas cette attitude qu'on avait en début de saison, on ne gagnera pas beaucoup de matchs, tout simplement."

Nîmes se déplacera à Auxerre lors de la onzième journée de championnat

Les Nîmois qui restent sur une victoire sur les sept dernières rencontres de Ligue 2 vont devoir créer la surprise dans l'Yonne. En Ligue 2, Nîmes n'a jamais gagné à Auxerre en 6 rencontres (deux nuls et quatre défaites). Le match se jouera le samedi 2 octobre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.