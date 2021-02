Nîmes Olympique : "Je vis mal cette première au Nîmes Olympique car on a perdu." (Pascal Plancque)

Nîmes perd pour la première de Pascal Plancque comme coach principal. Défaite 3 à 4 contre Monaco pour la 24e journée de Ligue 1. Deaux, Ferhat et Eliasson sont les buteurs du NO. Triplé de Golovin et but de Volland pour Monaco. Le Nîmes Olympique perd son 16e match cette saison en championnat.

Malheureusement pas de miracle pour Nîmes contre Monaco qui remporte son 7e match consécutif de Ligue 1 en 2021. Nîmes a pris 2 buts dans le premier quart d'heure de jeu mais pour la première fois de la saison Nîmes a réussi à revenir à deux partout. Pas suffisant car Monaco est irrésistible en ce moment. Pour sa première comme coach principal du club, Pascal Plancque est forcément déçu mais il y a de l'espoir : "Je vis mal sa première au Nîmes Olympique car on a perdu. Je suis très déçu pour les joueurs, on n'a pas réussi à prendre un point qui nous aurait fait énormément de bien au mental. On doit progresser sur l'intensité. On a fait une bonne première période en terme d'intensité. En seconde, on a un peu faibli car physiquement on était un peu moins frais. On avait un peu moins de ressource."

Match des relégables dimanche prochain, jour de la Saint-Valentin

Comme Dijon a perdu à Montpellier, Nîmois et Dijonnais sont derniers de la Ligue 1 avec 15 points au compteur. Nîmes va devoir gagner impérativement pour ne pas être décroché par ces mêmes Dijonnais et par les autres clubs. Coup d'envoi du match à Dijon le dimanche 14 février à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.