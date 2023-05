Nîmes Olympique : "Je vous demande de comprendre ma déception, je n'ai plus rien à dire, merci." Fred Bompard

Les Nîmois ont encore sombré à l'extérieur dans un match qu'il fallait absolument gagner pour espèrer décrocher le maintien mais Nîmes a perdu son 13e match en 18 rencontres à l'extérieur et ce malgré l'ouverture du score de Thibaut Vargas (0-1, 53e). Encore une fois cette saison, la 17e en 18 matchs hors du Gard, Nîmes a pris au moins un but. Le coach Frédéric Bompard totalement désabusé est resté à peine 30 secondes en conférence de presse après cet énième naufrage : " C'est une défaite, je vous demande juste de comprendre ma déception. Ce que je peux regretter c'est qu'au moment où nous sommes dans un temps fort, on se fait égaliser de la manière suivante. Je vous demande juste de comprendre encore une fois ma déception de ce soir, je n'ai plus rien à dire, je vous remercie, bonne soirée à tous ! "

ⓘ Publicité

3 matchs encore à jouer et 6 points de retard pour le NO sur le premier club non-relégable en attendant ce lundi soir

Car si Annecy bat le Havre, Nîmes aura 7 points de retard et une moins bonne différence de buts que Laval. Le NO aurait 8 points de retard sur le dernier club qui restera en Ligue 2 à 3 journée de la fin de la saison. En cas de défaite samedi prochain aux Antonins, le Nîmes Olympique pourrait acter sa descente en National et donc faire une double descente en l'espace d'à peine deux saisons. Nîmes-Dijon, coup d'envoi du match le samedi 20 mai à 19h. Rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.