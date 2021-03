Nîmes Olympique : l'appel "solennel" de Jean-Jacques Bourdin à la Préfecture sur le dossier du stade

Jean-Jacques Bourdin a poussé un coup de gueule ce mardi soir sur France Bleu Gard Lozère. Le président d'honneur du Nîmes Olympique était l'invité de Serge Delcourt dans le 100% Club Croco Show et il a lancé un véritable cri d'alarme. Selon lui, le Nîmes Olympique est menacé de disparition si le projet de nouveau stade n'avance pas car, la saison prochaine, les Costières ne seront plus homologuées. Et, en attendant le futur nouveau stade, il faut pouvoir débloquer le dossier du stade provisoire.

"Si les travaux ne sont pas faits, nous n'aurons pas d'homologation. Nous avons besoin d'un stade provisoire. Pour ça, il faut le permis de construire. La préfecture bloque aujourd'hui. Si nous subissons des procédures administratives, si nous ne sommes pas aidés, l'année prochaine je ne sais pas ce que va devenir le Nîmes Olympique." Jean-Jacques Bourdin, Président d'honneur du Nîmes Olympique, sur France Bleu Gard Lozère

"C'est un appel solennel que je lance sur votre antenne (France Bleu Gard Lozère) à la Préfecture. Il faut que la Préfecture débloque la situation. C'est urgent, insiste Jean-Jacques Bourdin. Le premier avril, nous n'avons plus d'homologation du stade. A partir du premier avril, nous finissons la saison, parce que la Ligue (LFP) et la fédération (FFF) nous laissent finir la saison. L'année prochaine, nous ne pourrons plus jouer aux Costières. Alors que faisons-nous ?"