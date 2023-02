Nîmes Olympique : " L'aventure humaine est en train de démarrer ! ", assure Frédéric Bompard

Quel scénario incroyable pour le club gardois ! Mené jusqu'à 63e minute et l'égalisation de Nicolas Benezet qui reprend parfaitement du droit un centre venu de la droite de Thomasen, Moussa Koné entré à la 90e minute marque 4 minutes le but de cette victoire si importante pour le maintien. Bien servi par Malik Tchokounté, le Sénégalais trompe Basilio de près (1-2, 90+4). Vu de la tribune de presse, tout le banc nîmois a envahi la pelouse et a fait exploser sa joie. Quel soulagement d'avoir pris ces trois points à Roudourou. Frédéric Bompard, l'ancien entraîneur de Guingamp a livré une belle confidence en conférence de presse : " Je suis venu à Nîmes pour vivre ce genre de sensations. Quelle soirée, quelle fin de match ! J'ai dit à mes joueurs dans les vestiaires que cela ne m'intéressait pas de venir à Nîmes si je ne vivais pas une aventure humaine avec eux. C'est ce qui est en train de se passer. L'aventure humaine est en train de démarrer, ça, ce sont des vrais moments, des beaux moments de football. C'est pour ça que je fais ce métier là ! J'avais envie de vivre une aventure humaine avec ces garçons là. De se maintenir en Ligue 2 avec les 4 descentes, c'est un sacré challenge. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir gagné à Guingamp. Il va falloir en gagner beaucoup d'autres ! "

ⓘ Publicité

Clôturer cette belle semaine pour les Crocos avec neuf points

L'objectif est dans toutes les têtes gardoises. Victoire contre Niort puis à Guingamp, il faudra gagner ce vendredi au Stade des Antonins face à Grenoble pour le compte de la 22e journée de Ligue 2 pour engranger neuf points en trois matchs. Il faudra aussi prendre une belle revanche face aux Grenoblois qui ont gagné le match aller (3-2) et qui ont éliminé les Nîmois en 32e de finale de la Coupe de France (1-0). Nîmes-GF38, coup d'envoi du match ce vendredi 3 février à 20h45. La rencontre sera à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.