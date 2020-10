Nîmes Olympique : "L'expulsion de Loick Landre est le tournant du match contre le PSG." (Jérôme Arpinon)

12 jours après la victoire historique à Montpellier dans le derby, Nîmes n'a pas réussi à faire l'exploit contre le PSG. Paris s'impose 4 à 0 grâce à un doublé de Mbappé, un but de Florenzi et de Sarabia. L'expulsion logique à la 12e minute de Landre est l’élément déclencheur de la défaite du NO.

Fin de série de 3 matchs sans défaite pour le Nîmes Olympique. Les Crocos s'inclinent lourdement pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. C'est la plus lourde défaite de la saison. Nîmes a joué presque 80 minutes en infériorité numérique, un handicap trop difficile à surmonter face aux Parisiens.

Loick Landre expulsé contre son club formateur

Dans ce premier quart d'heure de jeu, Nîmes est bien rentré dans son match, presse haut les Parisiens qui perdent des ballons. Niclas Eliasson, sur le côté droit de l'attaque, fait dix bonnes premières minutes pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, une belle soirée semblent se profiler pour Nîmes et pourquoi pas faire l'exploit contre le PSG. Mais à la 12e minute, tout bascule : Loick Landre très loin de sa surface va au duel avec Mbappe puis par un excès d'engagement s'essuie les crampons sur le ventre de Rafinha. Le geste est involontairement mais dangereux, l'expulsion est méritée. Jérome Arpinon en conférence de presse n'accable pourtant pas son joueur : " Cette expulsion est le tournant du match. Il y a beaucoup de qualité en face. Le PSG n'est pas le finaliste de la dernière Ligue des Champions pour rien. Le carton rouge est logique. Je n'en veux pas à Loick Landre, il n'avait pas l'intention de faire mal. Mes joueurs, je les aime."

Baptiste Reynet, homme du match coté Nîmois

Le Nîmes Olympique sans un grand Baptiste Reynet aurait pu repartir avec une défaite encore bien plus lourde. Le PSG a tenté la bagatelle de 30 tirs, a donc marqué 4 buts, touché 3 fois les poteaux du NO. Le Paris SG est aussi tombé sur un Baptiste Reynet qui a réalisé des prouesses. Le gardien nîmois a fait 6 arrêts en première période, un record en Ligue 1 depuis le début de la saison. Reynet a surtout maintenu Nîmes à un but de son adversaire de la 32e minute (But de Mbappé, 0-1) à la 78e minute (but de Florenzi, 0-2). 46 minutes où Nîmes n'a pas réussi à égaliser. Ensuite à 0-2, le match était malheureusement fini dans les têtes gardoises.

Pour le Nîmes Olympique, il va falloir rapidement évacuer cette lourde défaite et se projeter sur le match à Bordeaux, où le club en avait pris 6 la saison dernière. Coup d'envoi de la rencontre en terre girondine le dimanche 25 octobre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.