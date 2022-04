Nîmes Olympique : " L'idée c'était de ne pas prendre de but car on est la 18e défense de L2. " (Nicolas Usaï)

Pour la huitième fois de la saison, la sixième à l'extérieur, Nîmes n'a pas concédé de but. Les Nîmois font un petit pas supplémentaire vers le maintien avec ce vingt-et-unième point pris à l'extérieur. Au delà de prendre ce point dans les Deux-Sèvres, le coach nîmois Nicolas Usaï voulait stopper cette série de trois défaites consécutives : " C'est bien de prendre un point, l'idée c'était de ne pas prendre de but, on est la 18e défense de la Ligue 2, on a concédé pas mal de buts (41 en 32 matchs). L'idée aussi c'était de se rassurer par rapport à la situation. J'ai aimé aussi l'état d'esprit de l'équipe, non pas que de l'équipe, mais des 18 joueurs qui étaient présents à Niort. "

Prochain match : réception de Sochaux lors de la 33e journée de Ligue 2

Les Nîmois auront fort à faire contre les Sochaliens au Stade des Costières. Nîmes s'était imposé un but à zéro dans le Doubs lors du match aller. Les Doubistes voudront se venger et surtout rester dans la course pour l’accession en Ligue 1. Sochaux est provisoirement quatrième du championnat à quatre points d'Ajaccio le deuxième.

Avant cette rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère le samedi 16 Avril 2022 à 19h00, le capitaine nîmois Anthony Briançon sera notre invité exceptionnel dans le Croco Show ce lundi 11 Avril de 18h à 19h.