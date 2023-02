Nîmes Olympique : " La marche était trop haute pour nous après ce 3e match en 7 jours.", dit Frédéric Bompard

Le seul regret du match c'est ce gros manqué de Malik Tchokounté au début de la seconde période qui aurait permis aux Nîmois de revenir à un partout. Face à la 3e meilleure défense du championnat, les Nîmois ont eu pourtant des occasions (11 tirs au but, 5 frappes cadrées) mais il a manqué ce petit grain de folie pour espérer décrocher quelque chose aux Isérois. Le coach nîmois Frédéric Bompard a souligné aussi un peu la fatigue de ses troupes après la rencontre en conférence de presse : " La marche était trop haute pour nous. Ce n'est pas le niveau de l'adversaire, trois victoires consécutives en une semaine, c’était trop difficile. Grenoble a été réaliste. Au contraire, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Nous n'avons pas été tueurs devant le but grenoblois. On n'a pas su être efficace dans la zone de vérité. Sur le premier but adverse, le ballon est rentré à deux à l’heure. On ne doit pas prendre le deuxième car il y a faute sur Malik Tchokounté. Six points sur neuf, sur le plan comptable, ça reste pas trop mal. Le challenge était d’en prendre sept. Le chemin sera long vers le maintien mais j’y crois plus que jamais."

Match à six points samedi prochain sur la pelouse de Paul-Lignon

Face au Rodez de Clément Depres et de Lucas Buades, les Crocos vont jouer un match très important pour ne pas reglisser dans la zone de relégation. Face aux Ruthénois qui sont 18es et qui ont deux points de retard sur les Nîmois, il faudra surtout ne pas perdre et si possible l'emporter, à l'inverse de la saison passée (défaite 1-0 le 3 décembre 2021). Rodez-Nîmes, coup d'envoi du match le samedi 11 février à 19h00. Notre avant-match commencera à 18h45. Le match sera à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.