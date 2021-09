Nîmes Olympique : "Le chapitre Amiens est clos" assure l'adjoint Christophe Raymond

Après une défaite et un match nul concédés dans le temps additionnel, le Nîmes Olympique, 6ème au classement, se déplace sur la pelouse du Paris FC ce mardi soir, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 2.

Même si le résultat n'a pas eu d'incidence au classement, le match nul concédé face à Amiens samedi dernier (3-3) a laissé beaucoup de regrets chez les Crocos. Comme face à Grenoble la semaine précédente, le Nîmes Olympique a laissé filer le résultat dans les ultimes secondes du match. Mais le chapitre est clos affirme Christophe Raymond, l'adjoint du coach Pascal Planque : "On continue d'avancer. On a un groupe avec des joueurs expérimentés mais aussi des jeunes, ça va leur servir dans leur apprentissage. On va corriger ces petites erreurs de concentration.'"

Et dès demain soir, face au Paris FC (classé 7ème, juste derrière le NO), les Crocos ont l'occasion de se relancer. Pascal Planque, qui sera encore suspendu pour la rencontre et suppléer par son adjoint, a convoqué un groupe de 18 joueurs. A noter le retour de l'attaquant Omarsson, qui revient de blessure.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Paris FC - Nîmes Olympique, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin et de Corentin Corger d'Objectif Gard. Rendez-vous dès 19h45 pour l'avant-match.