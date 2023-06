Nîmes Olympique : " Le club restera à jamais gravé en moi ! " déclare Jean-Luc Allouis

Pour la dernière de la saison, Nîmes a gagné son 10e match de Ligue 2, le 9e à domicile. Le NO termine à la 19e place du classement avec 36 points au compteur en 38 matchs. Ce match était aussi le dernier pour le speaker Gaël Vicedomini qui comme Jean-Luc Allouis quitte le club après cette dernière victoire des Crocos. C'est une page de l'histoire du NO qui se tourne avec ces 2 départs. Gaël officiait comme speaker bénévole depuis 18 ans et Jean-Luc était arrivé dans le Gard en 2015. L'intendant nous a livré quelques confidences dans les vestiaires des Antonins juste après la rencontre : " Je m'en vais déçu car le club descend en National, jamais je n'aurai pensé cela. Je pensais que le club, allait rester comme quand j'étais arrivé, en Ligue 2. J'ai pleins de beaux souvenirs, seulement un pour cette saison, celui de la victoire contre Bordeaux pour le dernier match au stade des Costières en novembre dernier. Mes 2 meilleurs souvenirs sont la remontée du club en Ligue 1 en 2018 conclue par la belle victoire contre le Gazelec Ajaccio et puis le succès 3-1 en Ligue 1 contre l'OM quelques mois plus tard. L'ambiance aux Costières était extraordinaire ! Il n'y a qu'à Nîmes qu'on peut avoir des sensations comme ça. Avant mon arrivée je n'avais jamais vécu ce genre de moments. Cette saison, les supporters nous ont vraiment manqué, sans supporter ici, c'est difficile. J'ai énormément de peine avec cette descente en National. J'espère que le club va remonter le plus vite possible. Maintenant je vais me reposer un peu, cela fait 8 ans que je suis arrivé au club, c'est fatiguant quand même. Les mentalités changent, les joueurs changent, ce n'est plus pareil. Ce qui m'a le plus marqué ici, ce sont les supporters, la saison avec les -8 pts, ils ont été magnifiques. Je me souviens des attentes à la gare de Nîmes quand nous sommes revenus de Tours et d'autres déplacements, je n'avais jamais vu ça, cela me donne encore des frissons, même encore maintenant quand j'en reparle. Jamais je n'aurai pensé qu'un jour je travaillerai pour le Nîmes Olympique, cela m'a procuré beaucoup de bonheur ! Le Nîmes Olympique restera à jamais gravé en moi ! "

Place désormais à la retraite bien meritée pour Jean-Luc Allouis et aux vacances pour les joueurs et le staff

Le Nîmes Olympique débutera sa 10e saison en National le vendredi 11 Août.