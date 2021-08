Nîmes Olympique : "Le contenu n'était pas terrible, je suis frustré !" (Pascal Plancque)

Les Crocos n'ont pas réussi à faire sauter le verrou palois pour ce première confrontation en Ligue 2 entre les deux clubs. La première période fut pour les Nîmois, la seconde pour les Palois. Pascal Plancque n'était pas satisfait de la performance des Gardois après la rencontre : "Il a manqué beaucoup de choses. On a manqué de dynamisme. On avait l'ambition de mettre du rythme en début de match, on n'a jamais réussi à emballer le match. On a manqué de justesse technique. Il a manqué de vitesse dans les transmissions. Il a manqué aussi d'allant offensif. Il a manqué un peu petit peu de réalisme offensif car on a eu des occasions, mais on n'en a pas eu non plus des tonnes. On a manqué de justesse et de réalisme. Le contenu n’était pas terrible contre cette équipe de Pau. Je sais que mes joueurs sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Je suis frustré."

Le Nîmes Olympique ira à Dunkerque lors de la cinquième journée de Ligue 2

Avec huit points en quatre matchs, Nîmes est dans le premier tiers du classement, surtout les Crocos sont toujours invaincus dans ce début de saison. Autre point positif, ils n'ont pas pris de but pour la deuxième rencontre consécutive. Les Gardois iront défier Dunkerque pour le prochain match de Ligue 2. Dunkerque qui n'a pris qu'un point en quatre rencontres. Le match se jouera le samedi 21 août à 19h00. L'avant-match débutera à 18h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.