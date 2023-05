Nîmes Olympique : " Le maintien s'est éloigné, ça c'est sûr. " déplore le coach Frédéric Bompard

Nîmes n'a pas su se mettre à l'abri en première période en ne marquant qu'un but et en ayant eu trois autres très belles situations dangereuses. En plus les Gardois ont encaissé un but juste avant la pause. La seconde période fut totalement folle et les Gardois ont réussi quand même à revenir par deux fois au score. Nîmes, cette saison, a clairement trop de largesses défensives. Au final, le NO perd deux points face à un concurrent direct et le coach nîmois Frédéric Bompard voit que son équipe n'arrive pas à combler son retard sur les premiers clubs non-relégables : " Je pense que le maintien s'est éloigné pour être franc. je vais rester quand même positif parce que nous avons 33 points. On ne peut pas dire que nous sommes condamnés puisqu'il reste encore 4 matchs mais effectivement le maintien s'est éloigné, ça c'est sûr. "

Dans l'obligation de gagner à Caen lors de la prochaine journée pour croire encore à la Ligue 2 la saison prochaine

Le Nîmes Olympique n'a plus de joker. Pour se sauver, il falloir au moins gagner 3 des 4 derniers matchs de la saison voire peut-être plus. Le coup d'envoi de Caen-Nîmes sera donné à 19h le samedi 13 mai. La rencontre sera à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.