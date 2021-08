Nîmes Olympique : "Le match nul contre Caen est logique. On a manqué un peu de lucidité." (Pascal Plancque)

Nîmes, comme il y a deux semaines contre Pau à domicile, fait zéro à zéro, cette fois-ci contre Caen. Un résultat logique pour deux clubs qui ont eu très peu d'occasions pour marquer. Les Nîmois sont toujours invaincus en Ligue 2 et restent sur quatre rencontres sans prendre de but.

Dans un match assez peu animé, Nîmes a eu une grosse occasion pour marquer mais la frappe de Doucouré heurte le poteau caennais (0-0, 46'). Caen a aussi eu l'occasion de marquer dans le Gard mais sans réussite sur deux corners consécutifs (0-0, 79'). Un match nul très logique pour le coach nîmois Pascal Plancque : "Caen était venu se rassurer, ils n'ont pas reproduit le même que mercredi (défaite 2-0 à Ajaccio 25/08). On a manqué un petit peu de fraîcheur et de lucidité. On s'est crée des opportunités mais pas suffisamment. Caen a eu une opportunité de marquer en première période, ils ont eu aussi deux corners sur lesquels on a aussi été en difficulté. Donc si on analyse tout ça, le nul est assez logique."

Pas de match le weekend prochain pour les Nîmois, RDV le 11 septembre contre Grenoble en championnat

Trêve internationale oblige, le Nîmes Olympique ne jouera pas le weekend prochain en Ligue 2 mais les crocos joueront en amical contre Marseille le 3 septembre prochain au centre Robert Louis-Dreyfus, le centre d'entraînement de l'OM. Les Gardois se rendront ensuite à Grenoble pour leur prochain match comptant pour la septième journée de Ligue 2. La rencontre se déroulera le samedi 11 septembre à 19h00 au stade des Alpes. L'avant-match débutera à 18h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité