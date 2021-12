La petite série de deux succès consécutifs en Ligue 2 s’arrête en Aveyron. Défaite un but à zéro de Nîmes au stade Paul-Lignon de Rodez. Jordan Leborgne marque sur pénalty le seul but du match peu avant le premier quart d'heure de jeu. Burner rate de près l'égalisation juste après l'heure de jeu.

Nîmes Olympique : "Le penalty sifflé est plus que sévère. J'ai un sentiment d'injustice." (Pascal Plancque)

Apathiques, les Nîmois n'ont pas été en mesure de venir prendre au moins un point sur la pelouse de Rodez. Sans grande inspiration, le Nîmes Olympique rate le coche de passer dans la première partie de tableau de la Ligue 2. Après cette défaite à Rodez, Pascal Plancque en conférence de presse, a pesté contre l'arbitrage de Monsieur Paradis : "Sentiment d'avoir concédé un penalty qui est plus que sévère. On perd le match là dessus. C'est très frustrant parce ce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce sentiment d'injustice. Je trouve que l'on n'a pas été bien digéré. J'ai beau revoir l'action plusieurs fois au ralenti, à vitesse réelle, Rien ! Rien ! Rien ne permet de dire qu'il y a faute ! Pourquoi il siffle faute ? Je ne sais pas. Je demande à mon défenseur (Kelyan Guessoum), il me dit à la limite, qu'il s'attend à ce qu'il y ait coup-franc pour lui car c'est autant l'attaquant qui vient le percuter, qui s’emmêle dans ses jambes. Mais bon c'est comme ça, il faut accepter ce genre de choses."

Nîmes-Nancy pour l'avant-dernier match de l'année civile à domicile

Lors de la prochaine journée de L2, la dix-huitième, les Crocos recevront les Nancéiens. Dernier au classement, Nancy n'a pris que 12 points depuis le début de la saison. Coup d'envoi du match à 19h00 le samedi 11 décembre. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.