Nîmes Olympique - Maël Durand de Gevigney : " On a chambré Pablo en l'appelant Mickaël grâce à son réalisme! "

Le Nîmes Olympique gagne son cinquième match de la saison en championnat, tous à domicile face aux Niortais qui occupent désormais la place de lanterne rouge de la Ligue 2. Après 14 matchs et 12 titularisations en Ligue 2 avec les Crocos, Pablo Pagis, fils de Mickaël (joueur du NO entre 1999 et 2001), a enfin débloqué son compteur de buts et de quelle manière ! Bien lancé en profondeur par Nicolas Benezet, il trompe Mathieu Michel du droit (2-0, 17'). Puis 18 minutes plus tard, toujours lancé en profondeur cette fois-ci par Rafiki Saïd, Pablo Pagis repique dans l'axe et enchaine avec une frappe soudaine du gauche qui touche le poteau droit niortais avant de franchir la ligne (3-1, 35'). L'attaquant, prêté cette saison par Lorient, marque son premier doublé chez les professionnels. Dans les vestiaires gardois après le match, le numéro 11 nîmois s'est fait un peu chambré par ses partenaires et plus particulièrement par son ami, le défenseur central Maël Durand de Gevigney : " Je le chambre souvent car on est ensemble dans la chambre, on rigole pas mal ! Là dans les vestiaires, on l'a appelé Micka Pagis grâce à son réalisme ! Il a fait un très gros match, Nicolas Benezet aussi a fait un bon match. offensivement, ils se sont bien trouvés, tous. C'était très intéressant ! "

Prochain match dès mardi de la semaine prochaine et un déplacement sur la pelouse de Guingamp

Nîmes, dans cette semaine à 3 matchs et dans son optique du maintien, doit déjà penser à ce déplacement en Bretagne. En Ligue 2 cette saison, Nîmes est la dernière équipe à ne pas avoir gagné à l'extérieur. De plus, les Gardois en L2 n'ont jamais gagné à Guingamp en 7 rencontres (3 nuls et 4 défaites). Alors double première mardi au stade de Roudourou ? C'est tout ce qu'on souhaite au Nîmes Olympique ! Guingamp-Nîmes, coup d'envoi à 20h45 ce mardi 31 janvier 2023. Une rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.