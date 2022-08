Nîmes Olympique : "Malgré la défaite, la satisfaction est de voir Tchokounté marquer 2 buts !" (Nicolas Usaï)

L'occasion était belle pour gagner un deuxième match d'affilée face à un club qui n'avait marqué qu'un seul but lors des cinq premiers matchs de championnat, mais c'est raté, les Crocos ont failli surtout défensivement. Et sans deux très beaux arrêts de Maraval, l'addition aurait pu être plus corsée ! La seule satisfaction de la rencontre c'est que Malik Tchokounté ait réussi à marquer ses premiers buts avec le NO. Le numéro 18 gardois marque de la tête sur un corner de Vargas (3-1, 76e) puis inscrit son premier doublé avec son nouveau club sur penalty qu'il transforme en force au centre (3-2, 90+1e). Le coach Nicolas Usaï retient ce point positif malgré la perte du match : "Il a ouvert son compteur de buts en sortant du banc, c'est bien pour ce garçon qui fait beaucoup d'efforts. L'idée c'était de le faire un peu souffler, on l'utilise beaucoup depuis le début de la saison. On a trois matchs en une semaine, il fallait aussi lui redonner un peu de gaz donc c'est très bien qu'en sortant du banc il ait réussi à marquer ses deux premiers buts avec le Nîmes Olympique. Sur coups de pied arrêtés, c'est quelqu'un d'important et qui sera important pour nous. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il a toujours le même état d'esprit et cette envie d'amener les autres vers une bonne performance. Malheureusement les deux buts de Malik ne nous permettent même pas de prendre un point. C'est assez frustrant car on avait trouvé un équilibre défensif et là sur ce match on a fait preuve d'un peu de naïveté."

Un deuxième déplacement consécutif cette semaine en championnat

Les Nîmois se déplaceront ce vendredi 2 septembre à Valenciennes. Une pelouse qui leur avait bien réussi la saison passée (succès 0-3, le 7 aout 2021). Valenciennes-Nîmes Olympique, rencontre de la 7e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le vendredi 2 septembre à 20h45. L'avant-match commencera à 20h30.

Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, invité exceptionnel de France Bleu Gard Lozere ce mercredi 31 Août

A quelques heures de la clôture du mercato (ce jeudi 1er septembre à 23h), France Bleu Gard Lozère reçoit Rani Assaf en direct, ce mercredi matin, à 7h45. Transferts, supporters, ou encore projet sportif et nouveau stade, le président du Nîmes Olympique répondra à Quentin Perez de Tudela.