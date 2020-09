Nîmes Olympique : " Mon but contre Lens est important pour l'équipe, on évite la défaite." (Zinédine Fehrat)

Les Gardois ont montré deux beaux visages sur cette rencontre : une mauvaise première période et une seconde où les Crocos ont su rehausser leur niveau de jeu pour ne pas perdre ! Lens domine largement la première période, Gael Kakuta touche la barre de Baptiste Reynet sur coup franc (0-0, 7e). Une minute plus tard, le gardien nîmois est à la parade sur une belle frappe de Jonathan Clauss (0-0, 8e). Nîmes subit et encaisse le premier but du match : Kakuta au centre, Ignatius Ganago à la conclusion du gauche, Baptise Reynet cette fois-ci ne peut rien faire (0-1, 34e). Les crocos sont donc menés 0-1 à la pause.

Zinédine Fehrat sauve le Nîmes Olympique de la défaite

En seconde période, Nîmes plus haut à la récupération, a un peu plus la maîtrise du ballon et gênent davantage les Lensois. Les Crocos poussent mais sans réellement inquiéter la défense lensoise et Jean-louis Leca le gardien du RCL. Mais la lumière vient à la 87e minute, Renaud Ripart sur la gauche déborde Boura. Il centre en retrait pour Fehrat qui égalise du droit ! (1-1, 87e). C'est le troisième but pour l'international algérien depuis le début de saison, meilleur buteur du NO cette saison. L’auteur de l'égalisation s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre : "Ce but est important pour moi et encore plus pour le groupe. On a fait une mauvaise première période, on n'a pas appliqué les consignes du staff. On a fait une bonne deuxième période. Cela nous évite une deuxième défaite consécutive à la maison. On est plutôt satisfait de ce nul contre Lens."

Prochain match pour les Nîmois : le derby à Montpellier

Les crocos joueront leur prochaine rencontre à la Mosson contre un rival qui leur réussi plutôt mal ces dernières années. Nîmes n'a jamais gagné à Montpellier en neuf rencontres de championnat, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 (5 nuls et 4 défaites). Coup d'envoi de la rencontre contre le MHSC à 13h00 le dimanche 4 octobre. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.