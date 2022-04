Nîmes Olympique : " Moussa Koné devient meilleur buteur du club cette saison, c'est mérité ! " (Nicolas Usaï)

Nîmes s'est fait peur en première période contre Nancy le dernier, mais les Crocos ont gagné grâce à Moussa Koné, auteur de son troisième doublé de la saison, et surtout grâce à son gardien Lucas Dias auteur de 8 parades. Le gardien formé au club connait enfin sa première victoire en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues (Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Nicolas Usaï en conférence de presse d'après match a été dithyrambique sur les 2 joueurs, surtout sur l'attaquant sénégalais du NO : " Moussa Koné depuis un mois environ fait des matchs pleins sur le plan athlétique, il fait beaucoup d'efforts. Il est capable de décrocher, de caler des ballons, de se mettre au service du collectif, de bien défendre et automatiquement il est récompensé. Dans le football, il y a des attitudes à avoir et Moussa Koné les a très bien actuellement. Je ne suis pas surpris qu'il marque des buts quand il est dans ce genre de dispositions, cela reste un buteur. C'est mérité par rapport aux efforts qu'il fait ! Pour recevoir, il faut savoir donner, il donne beaucoup et il reçoit automatiquement. "

Deux rencontres encore à disputer pour clôturer cette saison, deuxième déplacement consécutif pour le prochain match, à Toulouse

Contre le très probable futur champion de Ligue 2, les Nîmois auront a priori un match compliqué à jouer au Stadium. Nîmes a gagné une place au classement et se retrouve 8ème. L'objectif est de finir le plus haut possible c'est-à-dire atteindre la 6ème place. Il faudra donc faire un exploit dans ce derby de l'Occitanie.

TFC-NO, rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi ce samedi 7 mai à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45.

Avant ce match à Toulouse, l'entraîneur nîmois Nicolas Usaï sera notre invité exceptionnel dans le Croco Show ce lundi 2 Mai de 18h00 à 19h00.