Nîmes Olympique : Moussa Koné peut "enfin se concentrer sur sa mission"

Nîmes

C'est un jeune joueur calme et posé qui s'est présenté devant le parterre de journalistes ce jeudi, au domaine de la Bastide. En conférence de presse, Moussa Koné, débarqué cet hiver à Nîmes en provenance du Dynamo Dresde, est revenu sur son transfert chaotique. Recruté officiellement le 22 janvier dernier, l'attaquant sénégalais a attendu près de 3 semaines avant de pouvoir jouer son premier match avec les Crocos. "C'était assez stressant. Je suis retourné à Dakar pour mon visa. Je devais rester trois jours sur place, finalement mon séjour a duré une semaine. Heureusement, c'est derrière moi maintenant !"

Un transfert digéré, qui appartient au passé

Toutes ces démarches administratives appartiennent au passé. Auteur de son premier but avec les Crocos la semaine dernière face à l'OGC Nice, Moussa Koné se dit pleinement épanoui à Nîmes : "Je me sens bien ici, je suis bien installé avec ma femme. Le groupe est super, tout le monde a été gentil avec moi donc je n'ai eu aucun problème d'adaptation. Maintenant, je peux enfin me concentrer sur ma mission". La mission, c'est bien évidemment le maintien du Nîmes Olympique en Ligue 1. Et Moussa Koné peut de nouveau apporter sa pierre à l'édifice face à Angers samedi soir, pour sa grande première aux Costières.

Nîmes Olympique - SCO Angers, c'est à suivre ce samedi, en intégralité et en direct sur France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ. Coup d'envoi à 20h, mais rendez-vous dès 19h30 pour l'avant-match !