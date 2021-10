Nîmes Olympique : "On n'a pas joué en équipe, le problème est au niveau de notre attitude." (Pascal Plancque)

Les Nîmois n'arrivent plus à gagner en championnat, septième match consécutif où Nîmes n'obtient pas les trois points. Face à l'AC Ajaccio, les Gardois ont livré leur pire prestation depuis le début de la saison. Ils s'inclinent logiquement contre une équipe corse solide qui a simplement profité des erreurs nîmoises. Une défaite logique pour l’entraîneur Nîmois Pascal Plancque : "Oui, c'est incontestable. Ajaccio a mis beaucoup plus de cœur, d'envie et de détermination que nous. On a manqué de tout sur cette rencontre. La première période est affligeante. La deuxième mi-temps est un peu mieux, mais cela reste insuffisant. On n'a pas l'impression de jouer en équipe. On n'a pas l'impression de jouer ensemble. Quand on voit notre équipe, on a l'impression qu'on peut jouer longtemps sans se procurer des occasions. On manque de tout. D'abord et avant tout d'envie et de détermination. Tout part de faire des choses avec du cœur et en ce moment on en manque cruellement. On n'a aucune excuse, le problème est au niveau de notre attitude et de notre engagement. Ce n'est pas une question de qualité de joueurs."

Deux matchs de championnat dans la même semaine pour les Nîmois

Les Gardois vont-ils enfin réagir ? Ils n'ont plus que trois points d'avance sur Bastia le 18ème et actuel barragiste. Ce samedi 23 octobre, les Nîmois se déplaceront sur la pelouse de Guingamp où ils n'ont jamais gagné en Ligue 2 (trois nuls et trois défaites). Le coup d'envoi aura lieu à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.