Nîmes fait 2-2 contre Reims à domicile pour cette 35ème journée de Ligue 1. Ripart puis Koné marquent pour les Gardois. Mbuku et Flips inscrivent les deux buts du Stade de Reims. Nîmes ne sait plus gagner un match, la situation pour le maintien se complique de plus en plus.

Nîmes Olympique : "On n'arrive plus à gagner un match" déplore Pascal Plancque

Les Crocos après 18 matchs à domicile n'ont gagné que trois rencontres à domicile cette saison. Les Rémois, onzièmes, qui ne jouent plus rien en ce mois de mai, avaient le profil parfait de la victime. Mais Nîmes, encore une fois, a gâché une nouvelle occasion de prendre les trois points. Les Nîmois n'ont mené que 9 minutes (de la 72ème minute et le but de Koné jusqu'à la 81éme et l'égalisation de Flips)... 2 points perdus à Brest, 2 contre Strasbourg, on peut dire 3 à Lens lors de la précédente journée et 2 encore face à Reims, c'est beaucoup trop pour espérer se maintenir à la fin du mois de mai.

Nîmes ne sait plus gérer une avance au score, les Crocos ne savent plus gagner en Ligue 1 se désole, Pascal Plancque, l’entraîneur du Nîmes Olympique : " c'est ce qui fait la différence entre nous et Nantes et Lorient qui eux prennent des points. On a eu les occasions de gagner depuis plusieurs semaines, que ce soit contre Strasbourg, à Lens, contre Reims aujourd'hui. On n'y arrive pas. Rien que ces points là qui sont perdus en route, vous les ajoutez à notre total, on serait encore à la lutte avec Lorient et les autres pour le maintien."

Nantes et Lorient, eux, gagnent lors de cette 35ème journée de Ligue 1

A la différence malheureusement des Nîmois, Les Nantais ont pris les trois points à Brest (succès 1-4) et les Lorientais ont battu Angers (succès 2-0). Conséquence : l'écart se creuse inéluctablement en bas du tableau. A trois journées de la fin, Nantes, 18ème et barragiste a deux points d'avance et une meilleure différence de buts que Nîmes. Lorient, 17ème, dispose de 6 points d'avance et d'un meilleur goal average que le NO.

Mathématiquement le Nîmes Olympique peut encore se sauver

A trois matchs du terme de la saison, il faudra essayer de tous les gagner pour rêver à ce maintien. A commencer par le prochain à Metz. Cela va être très difficile car Nîmes n'a gagné qu'une rencontre sur ses neufs dernières. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en Moselle en direct intégral. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 mai à 14h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h. Il reste aux Nîmois trois matchs pour se maintenir en Ligue 1.