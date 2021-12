Nîmes Olympique ne peut pas gâcher face à l'AS Nancy Lorraine

Le Nîmes Olympique est une nouvelle fois au pied du mur. Mais l'avantage cette saison, c'est que ça devient une habitude. Les crocos accueillent Nancy ce samedi soir dans le cadre de la 18e journée de ligue 2 de football. Les Nîmois sont englués dans le "ventre mou" du championnat, à la 12e place du classement. De leur côté, les Lorrains sont lanterne rouge, huit points derrière les crocos.

Les Nîmois restent sur une défaite à Rodez 1 à 0 le week-end dernier à l'issue d'un match terne. Comme trop souvent ils ont manqué de caractère et de leaders sur le terrain comme le regrette le défenseur Pablo Martinez : "On a besoin de ces leaders qui motivent, qui haranguent les troupes pour aller à la guerre".

"Comme le début du championnat é été plutôt bon, on s'est peut-être dit que la Ligue 2 ça allait être facile (..) on s'est vu un peu trop beau, et aujourd'hui on en paye le prix" Pablo Martinez

Une nouvelle fois, les Nîmois ne pourront pas compter sur le soutien de leurs groupes de supporters les plus chauds. Les Gladiators et les Nemausus 2013 boycottent la rencontre en raison de leur desaccord avec le président Rani Assaf. Une atmosphère pesante que déplore le coach Pascal Plancque : "A nous de nous adapter. J'espère que les différentes composantes finiront par trouver un terrain d'entente, même si d'après ce qu'on m'a dit ça n'en prend pas le chemin. Je suis issu du foot populaire, et je suis pour un foot populaire. Plus il y a de monde au stade, de familles, d'enfants, mieux ça me va.. c'est une situation que je ne maîtrise absolument pas, ce n'est pas facile".

Sidi Sarr fait son retour dans le groupe un mois et demi après sa mise en examen (le 20 octobre) dans une affaire de prostitution de mineure. Cela dit, le milieu de terrain sénégalais devrait débuter sur le banc des remplaçants.

Nîmes Olympique / Nancy : coup d'envoi à 19h samedi soir aux Costières.

A suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et Boris Boutet d'Objectif Gard. rendez-vous dès 18h45 pour l'avant match.