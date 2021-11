Nîmes Olympique : " On ne va pas bouder notre plaisir d'avoir gagné ! " (Pascal Plancque)

Pour la première fois de la saison, Nîmes gagne un match après avoir concédé l'ouverture du score. Ce ne fut pas flamboyant dans le jeu, les Nîmois ont, en plus, souffert dans les 30 dernières minutes mais l'essentiel est là, les Crocos obtiennent leur deuxième succès au stade des Costières cette saison. Le dernier remontait au 31 juillet dernier (2-1 contre Dijon). Pascal Plancque, en conférence de presse d'après-match, est réaliste sur le fond de jeu du NO qui est très moyen mais il prend à bras ouverts cette victoire : "Forcément que cela fait du bien ! Je l'ai dit aux joueurs après le match, on aimerait jouer mieux. On aimerait davantage maîtriser les situations. Le championnat de Ligue 2 est un championnat très difficile, très exigeant sur le plan de l'engagement. Nous sommes contents, faut pas bouder notre plaisir. Nous sommes restés deux mois sans gagner un match. On vient de gagner trois matchs consécutivement. Faut vraiment pas bouder notre plaisir ! La manière, elle viendra avec la confiance. En attendant, c'était important de prendre trois points même s'il n'y a pas totalement la manière. Dans l'état d'esprit, les joueurs ont été courageux !"

Nîmes jouera son huitième tour de Coupe de France le weekend prochain

Le Nîmes Olympique jouera sa rencontre de Coupe de France à Aubagne (N2) le samedi 27 novembre à 16h00. Le retour de la Ligue 2, ce sera le déplacement le vendredi 3 décembre à 21h00 au stade Paul-Lignon de Rodez. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.