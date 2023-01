Nîmes Olympique - Nicolas Benezet : " Le bilan à la moitié de la saison est négatif. "

Dans le jeu, les Nîmois ont tenu la dragée haute aux havrais pendant presque 70 minutes mais une nouvelle fois, Nîmes n'a pas réussi à garder son avantage au tableau d'affichage. Le deuxième but havrais est certes litigieux mais Maraval fait une faute de main sur la frappe de Cornette, but entré ou pas, il est accordé sans l'arbitrage vidéo car il n'existe qu'en Ligue 1 (2-1, 84e). Les Nîmois ne s'en remettront pas et n'ont donc toujours pas gagné à l'extérieur cette saison en l'espace de 10 matchs. La phase aller est terminée, Nicolas Benezet, le milieu nîmois ne peut que tirer un bilan négatif sur ses 19 premiers matchs : " Oui il l'est. les points négatifs il y en a beaucoup, quand nous sommes derniers ou avant derniers, ils sont nombreux. Il faudrait essayer de ne pas prendre autant de buts (28 en 19 matchs) et être plus tueurs devant le but adverse. Quand on mène au score, on doit mettre le deuxième pour tuer le match. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque dans les deux surfaces."

Pas de match le weekend prochain en raison de l'élimination en Coupe de France à Grenoble le 6 janvier dernier

Nîmes jouera son premier match de la phase retour sur sa pelouse contre Niort. Le 28 janvier prochain, les Nîmois recevront peut-être les Niortais en étant derniers. Il faudra attendre ce lundi soir et le score entre Saint-Etienne et Niort pour savoir si Nîmes occupera ou pas la place de lanterne rouge de la Ligue 2 à la fin de la phase aller. Nîmes-Niort, coup d'envoi à 19h00 ce samedi 28 janvier, l'avant match débutera à 18h45. Ce match sera à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.