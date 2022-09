Nîmes Olympique - Nicolas Usaï : " C'est préoccupant car on prend beaucoup de buts à l'extérieur."

Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour le Nîmes Olympique à l'extérieur. Les Nîmois s'inclinent de nouveau, cette fois-ci, face au leader Sochalien. Sur les 4 dernières rencontres perdues consécutivement hors des Costières, Nîmes a pris 11 buts, beaucoup trop pour espérer ramener des points. Le Nîmes Olympique a aussi encaissé à chaque fois 3 buts sur les 3 derniers déplacements. Nicolas Usaï, le coach du NO ne peut que constater les dégâts après ce revers contre le FC Sochaux Montbéliard : " Trop de naïveté, trop d'erreurs pour espérer faire quelque chose contre une équipe qui est brillante sur le plan offensif. On a la chance de mener et après on prend trois buts où on fait preuve de naïveté. C'est rageant ! C'est difficile, surtout sur le plan défensif. Faut rentrer avec plus d'engagement dans les duels et faire preuve d'intelligence tactique. Prendre 2 buts sur des rentrées de touche, cela avait été déjà le cas à Valenciennes (défaite 3-2, le 2 septembre dernier), c'est donc très rageant. C'est préoccupant car on prend beaucoup de buts, même si on arrive à se créer des occasions, il faut absolument arrêter cette hémorragie à l'extérieur. On reste sur 3 matchs où on a pris 3 buts à chaque fois. Il faut retrouver de la solidité, cela ne devrait pas nous empêcher de jouer mais on ne prend pas le problème du bon côté."

Nîmes, pour la première fois, relégable cette saison

Nîmes a pris moins d'un point en moyenne depuis le début du championnat (8 points en 9 matchs), les Crocos se retrouvent 17èmes, donc dans la zone rouge. Pour rappel, les 4 derniers cette saison descendront en National en juin prochain.

Pas de match le weekend prochain en raison de la trêve internationale

Pour la prochaine rencontre de Ligue 2, Nîmes accueillera le Paris FC. Nîmes Olympique-Paris FC, match de la 10e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le 1er octobre à 19h. L'avant-match commencera à 18h45.