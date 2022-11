Nîmes Olympique - Nicolas Usaï : " Content d'avoir pris 1 point à Niort mais pas content du contenu du match."

Les Nîmois y ont cru à ce premier succès à l'extérieur de la saison surtout après avoir ouvert le score par Tchokounté sur un beau centre de Fomba (0-1, 27e) mais Nîmes a déjoué en seconde période et Niort a égalisé par Zemzemi (1-1, 54e). Kelyan Guessoum dans le temps additionnel de la seconde période aurait pu donner la victoire aux Gardois mais malheureusement sa reprise heurta la transversale de Mathieu Michel, l'ex gardien du NO. Nicolas Usaï était pas très satisfait de la performance de ses hommes contre le dernier au classement : " Un peu de frustration même si on a la satisfaction d'avoir arrêté cette spirale de défaites (6 consécutives à l'extérieur). On n'avait plus pris de point depuis la deuxième journée à Saint-Etienne (1-1, le 6 août dernier). Je suis content d'avoir pris un point mais pas content du contenu du match car avec plus de justesse on aurait dû être capable de se créer plus d'occasions. Niort a fait une bonne seconde période, le nul est équitable. Vouloir garder un but d'avance, c'est ce j'ai dit à la pause c'est très compliqué. Même la première période n'a pas été satisfaisante dans les intentions de jeu et dans ce qu'on a voulu mettre en place. Il y a des joueurs qui nous ont tiré vers le haut comme Malik Tchokounté et Lamine Fomba qui ont été très bons et qui ont donné le tempo, c'est dommage que nous n'ayons pas été tous dans les mêmes dispositions car on aurait peut-être pu espérer mieux. "

Dernier match en Coupe de France le weekend prochain pour les Crocos avec la 22e Coupe du Monde de l'Histoire

Avant la coupure pour cause de Coupe du Monde au Qatar (20 Novembre-18 Décembre 2022), les Nîmois iront défier Montauban, club de 7e division pour le compte du 8e tour de la Coupe de France le 19 novembre prochain à 15h. Les Gardois seront ensuite en vacances jusqu'au 1er décembre. Le Nîmes Olympique reprendra en Ligue 2 le 26 Décembre prochain avec la réception de Guingamp. Un match qui se jouera dans le stade provisoire appelé le Stade des Antonins. Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.