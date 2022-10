Nîmes Olympique - Nicolas Usaï : " On est dans le dur ! Faut faire face à la tempête. "

Le Nîmes Olympique continue sa dégringolade au classement. Les Gardois ne sont pas derniers de la Ligue 2 grâce à une meilleure différence de buts par rapport à Niort. Nîmes perd son 4e match sur les 5 derniers joués. Nicolas Usaï confirme cette très mauvaise passe en conférence de presse : " On est dans le dur. On est en bas du tableau. On est à égalité avec quelques équipes. C'est très serré donc il faut absolument faire en sorte de retrouver le goût de la victoire pour avancer. Bien sûr que c'est difficile. Beaucoup de déception parce que tous les joueurs étaient conscients qu'on a vécu une semaine un peu particulière (6 cas positifs à la Covid-19 qui s'ajoutent à la ribambelle de blessés). C'est cruel de prendre un but contre son camp à la 87e minute sur un coup de pied arrêté mais c'est comme ça, cela fait partie du jeu. Faut faire face à la tempête."

Match plus que capital lors de la prochaine journée contre QRM

Face à un autre club mal classé, l'équipe de Quevilly-Rouen-Métropole qui se battra elle aussi jusqu'en juin prochain pour ne pas descendre en National, le Nîmes va devoir gagner son premier match de la saison à l'extérieur sinon la crise ne sera pas loin...

QRM-Nîmes Olympique, rencontre de la 11e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le samedi 8 octobre à 19h. L'avant-match commencera à 18h45.