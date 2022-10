Nîmes Olympique - Nicolas Usaï : " L'important c'est le sort du club, le mien, ce n'est pas important."

C'est la crise au Nîmes Olympique, le club perd son septième match lors des 11 premières journées... Pour la première fois de la saison, le coach Nicolas Usaï ouvre la porte à un départ :"L'important c'est le sort du Nîmes Olympique, le mien de sort ce n'est pas important. Cela fait partie de mon travail de connaître des vents contraires et des résultats négatifs. Mais en toute transparence, peu importe mon sort. L'important c'est que le club puisse trouver des solutions pour rester dans ce championnat qui est âpre et difficile. Ce club là, a des ambitions, des ambitions structurelles. Faut assumer ces ambitions là et faire en sorte de sortir de cette période négative."

Match très compliqué à venir pour la prochaine journée

Face à un club qui marche très bien depuis le début de la saison : Amiens est en tête du classement de cette Ligue 2 en compagnie de Bordeaux (23 points pris en 11 rencontres). Nîmes, compte tenu de la situation et des dynamiques très contraires entre les deux clubs, va devoir faire l'exploit contre les Picards lors de l'avant-dernier match de l'histoire du stade des Costières. Nîmes Olympique-Amiens, rencontre de la 12e journée, sera à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le samedi 15 octobre à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45.