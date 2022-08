Nîmes Olympique - Nicolas Usaï veut voir son équipe "se créer plus d'occasions"

C'est un promu qui pointe le bout de son nez ce samedi soir aux Costières. Les Nîmois reçoivent Laval pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Au classement, les Crocodiles sont 15e avec quatre points. Ils restent sur une défaite (2-1) à Dijon. Les Mayennais sont, eux, sixièmes avec sept points. Des Lavallois qui font forte impression et qui ont remporté leur deux premiers matches de la saison à l'extérieur (à Bastia 2-0 et à Annecy 1-0).

Match à vivre en direct dès 18h30 (samedi) sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et Norman Jardin d'Objectif Gard.

Absents : Udéa, Bénézet, Thomassen et Dias (convalescents ou blessés)

Retour dans le groupe d'Eliasson et de Benrahou.

"Il faut amener plus de déséquilibre sur les côtés, plus de centres (..) et plus de réalisme, d'efficacité" Nicolas Usaï