Nîmes Olympique : " On n'a pas de supplément d'âme qui permet de faire basculer des matchs. " (Nicolas Usaï)

Pour la deuxième fois de la saison, Nîmes perd trois matchs consécutifs de L2. Pire, les Nîmois ont perdu six de leur neuf dernières rencontres de Ligue 2. Sans être flamboyants, les Guingampais se sont tranquillement imposés dans le Gard pour la première fois de leur histoire, un premier succès après 9 rencontres toutes compétitions confondues (un nul en Ligue 1, cinq défaites et un nul en Ligue 2 et une défaite en Coupe de la Ligue). Nicolas Usaï, le coach nîmois sent une démobilisation de son groupe : " C'est pas assez, on a eu des situations pour marquer mais on n'a pas eu le supplément d'âme qui permet à une équipe de faire basculer les matchs. Il nous a manqué de l'adresse, du réalisme. Nous sommes dans un passage difficile. Faisons en sorte de prendre les points pour ne pas regarder les autres résultats en vue du maintien. "

Déplacement à Niort pour la prochaine journée

Les Chamois qui avaient battu les Crocos lors du match aller (1-2, 30 octobre 2021) accueilleront les Gardois au stade René-Gaillard pour le compte de la 32e journée de Ligue 2.

Chamois Niortais - Nîmes Olympique, coup d'envoi à 19h00, le samedi 9 avril 2022. Match à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.