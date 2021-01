Nîmes Olympique : "Nos supporters ont totalement raison de nous montrer leur mécontentement." (Renaud Ripart)

Premier match à domicile en 2021 et nouvelle défaite du Nîmes Olympique en Ligue 1. Lille s'impose un à zéro au Costières grâce au but de l'international turc Burak Yilmaz à la 29e minute. Nïmes sur ses 10 matchs à domicile a déjà perdu huit fois pour un nul et une victoire.