Nîmes Olympique :" Notre deuxième période est totalement ratée, elle est indigne ! " (Pascal Plancque)

Nîmes perd son deuxième match consécutif à l’extérieur, après la défaite à Grenoble le 11 septembre dernier (2-1). Les Nîmois ont plutôt bien joué en première période, ils n'ont d'ailleurs toujours pas encaissé de but en première mi-temps depuis le début de la saison, mais ils ont manqué de réalisme. Comme à Grenoble, contre Amiens, les Crocos ont pris des buts en seconde période. Kanté ouvre le score à l'heure de jeu après un ballon mal dégagé (1-0, 60ème) puis Caddy entré en jeu à la 66ème met le but du break en fusillant du gauche Bratveit à quinze minutes de la fin (2-0, 75ème).

Nîmes a sombré après la pause

Malgré les premières titularisations de la saison de Moussa Koné (pas opérationnel à 100%) et de Zinédine Ferhat (le Nîmois le plus dangereux malgré son manque de compétition), les Gardois n'ont pas réussi à marquer pour la première fois de la saison à l’extérieur. Pire, les Crocos n'arrivent plus à gagner (un seul succès sur les six dernières rencontres de championnat). Logiquement Pascal Plancque était énervé en conférence de presse après le match : " La deuxième période est totalement ratée, elle est indigne. On a montré l'image d'une équipe qui n'en est pas une. On a joué à l'envers, on a oublié tous les principes. Aucune solidarité, aucune notion de bloc-équipe, beaucoup d'initiatives individuelles, aucune réflexion dans le jeu, pas de percussion, pas de vitesse, pas de solidarité, pas d'abnégation, pas de détermination. On a fait une deuxième mi-temps totalement indigne. Quand vous faites des mi-temps comme ça et que vous avez un adversaire plus réaliste, eh bien vous le payez, forcément !(...) En deuxième période, on est tombé dans la facilité, on a manqué d'humilité. On a manqué de caractère et de personnalité donc une fois qu'on a pris le premier but, cela a été compliqué de revenir."

Nîmes accueillera Le Havre lors de la dixième journée de Ligue 2

Les Gardois qui ont perdu un point à Grenoble, deux contre Amiens et qui perdent à Charlety contre le Paris FC doivent absolument retrouver le goût de la victoire contre les Havrais sous peine de commencer à regarder vers le bas du classement. La rencontre se jouera ce vendredi 24 septembre à 21h00. L'avant-match débutera à 20h45. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.