Nîmes Olympique " Nous avons fait un gros match, avec plein de ressources mentales." (Yassine Benrahou)

Le stade des Costières retrouvait la Ligue 2 trois ans après et comme lors du dernier match contre le Gazélec Ajaccio le 4 mai 2018, le Nîmes Olympique a gagné. Lamine Fomba effleure du bout des cheveux le centre de Benrahou et donne les trois points aux crocos (2-1, 80'). Avant le deuxième but de la saison du milieu de terrain nîmois, Benrahou avait ouvert le score sur pénalty (1-0, 28') et Assalé avait égalisé avec l'aide du poteau (1-1, 79e). Benrahou l'homme du match s'est exprimé à la fin de la rencontre en conférence de presse : "On a fait un gros match avec plein de ressources mentales. On a bien réagi juste après le but qu'on encaisse. On a eu une bonne réaction. On avait à cœur de confirmer le point pris à Bastia. C'est positif de pouvoir montrer ce que nous avons travaillé durant la semaine à l'entrainement. Cela a plutôt bien fonctionné. Bien sûr il y a encore des choses à améliorer. On a fait un bon match dans l'ensemble."

Nîmes ira dans le Nord pour la 3ème journée

Nîmes après avoir gagné contre Dijon, l'autre club de Ligue 1 relégué, ira jouer au stade du Hainaut à Valenciennes, le club de l'ancien croco Baptiste Guillaume. Match qui se jouera le samedi 7 août à 19h. L'avant-match débutera 30 minutes avant, à 18h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.