Nîmes Olympique : "Nous avons gagné le match le plus important de l'année !" (Jérôme Arpinon)

Les Gardois ont livré une copie parfaite sur la pelouse de la Mosson pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Impressionnants défensivement, maîtres au milieu du terrain et d'un réalisme fracassant, les Nîmois gagnent sur leur seul tir cadré de la rencontre !

Le but de la victoire signé Renaud Ripart, tout un symbole!

Né à Nîmes, formé au club, l'unique buteur de la victoire en terre héraultaise est un pur produit nîmois. Zinédine Fehrat sert parfaitement Ripart dans l'intervalle. Le numéro 20 du NO trompe Omlin d'un tir croisé du droit, imparable (0-1, 84e). Ripart après avoir fait un énorme match à Lyon, délivré sa première passe décisive contre Lens le week-end dernier, ouvre son compteur but cette saison et devient le septième nimois à faire trembler les filets adverses depuis le début de la saison !

Victoire historique et premier succès de la saison à l’extérieur !

Pas récompensé à Nantes lors de la 2e journée, le Nîmes Olympique monte en puissance à extérieur. Les Nimois ont pris un point sur la pelouse de Lyon et à Montpellier, ils signent une victoire historique. La dernière à l’extérieur remontait au 8 février dernier et un succès 1-3 à Nice, Jérome Arpinon en conférence d'apres-match était forcément heureux : " On a fait la prestation que l'on attendait. Le résultat est en notre faveur. Le football, ça donne ce genre d'émotions. On a gagné le match le plus important de l'année. c'est historique, c'est bien pour nos supporters."

Le PSG, prochain adversaire des Crocos dans les Costières

Pas de match le week-end prochain, trêve internationale oblige. La prochaine rencontre sera aussi un gros match avec la réception du PSG au stade des Costières. Avec cette victoire de l'autre côté du Vidourle, tous les espoirs sont permis car impossible n'est pas nimois. Coup d'envoi de la rencontre le vendredi 16 octobre à 21h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.