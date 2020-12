Nîmes Olympique : "Nous sommes relégables, c'est la première fois de la saison." (Jérôme Arpinon)

Nîmes perd de nouveau, défaite 2 à 0 contre Nice au Costières, un revers qui plonge les Crocos dans la zone de relégation pour la première fois de la saison. NDoye et Claude-Maurice sont les buteurs de l'OGCN. C'est la quatrième défaite consécutive, le quatrième match aussi sans marquer.

A force de jouer avec le feu, le Nîmes Olympique finit par se brûler. Cette dixième défaite en 15 matchs fait tomber les Nimois dans la zone rouge. Les crocos ont déjà perdu 6 rencontres sur 8 à domicile. Un mauvais bilan pour un club qui veut se maintenir en Ligue 1, mais pas encore d’affolement pour le coach Jérôme Arpinon : "On est relégables, ça va que les autres équipes ne sont pas trop loin au classement… Nous l'avions pas été cette saison. On a glissé un petit peu au classement, on a perdu une place, j'ai le regret de ne pas avoir fait nul, ce sont les séries, c’est comme ça."

Nîmes, relégable, a de plus en plus de blessés

Signe que rien na va actuellement au Nîmes Olympique, le nombre de blessés augmente match après match (Loick Landre est sorti sur blessure à la septième minute). Nîmes, relégable, n’a plus marqué depuis plus de 4 rencontres et ne fait que perdre : 8 défaites sur les 9 derniers matchs de Ligue 1. Espérons que cette 19e place soit un simple avertissement !

Prochain déplacement à Saint-Etienne où Nîmes n'a plus gagné depuis 14 matchs en L1

Les Crocos jouent deux fois cette semaine. Ils se déplaceront dimanche dans le Forez où ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis 49 ans. Espérons là aussi que cette mauvaise série se termine. Coup d'envoi du match à Saint-Etienne, ce dimanche 20 décembre à 15h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.