Nîmes Olympique : "Nous sommes toujours vivants mais on a un calendrier difficile." souligne Pascal Plancque

Les Gardois qui n'avaient plus gagné depuis une victoire chez le leader Lille (1-2 le 21 mars) goûtent de nouveau au succès. C'est une victoire historique puisque Nîmes n'avait plus gagné à Metz en Ligue 1 depuis 48 ans et 12 matchs (2 nuls et 10 défaites). Jean-Pierre Adams en 1973 avait marqué le seul but du match. Face à Metz qui ne jouait plus rien, Nîmes obtient sa plus large victoire de la saison, un succès qui permet encore de rêver au maintien souligne le coach Pascal Plancque : "Cette victoire, c'est juste la satisfaction d'être toujours en vie. Nous sommes loin d'être sortis d'affaire. On a pris trois points de façon logique sur le contenu du match. On a un calendrier qui n'est pas facile. On a laissé échapper beaucoup de points ces dernières semaines. On a réussi à être plus réalistes que les autres fois même si en première période on aurait pu marquer. C'est une victoire qui fait du bien car elle nous fuyait depuis un certain temps. La route pour le maintien est encore longue, bien longue."

Un neuvième succès indispensable car Nantes avait gagné contre Bordeaux

Samedi, les Nantais, 18èmes, avaient disposé de Bordeaux en gagnant 3-0, Nîmes avant le match était à cinq longueurs des hommes d'Antoine Kombouaré. A deux journées de la fin de la saison, c'est le statu quo avec Nantes mais Nîmes se rapproche de Lorient et de Strasbourg. Les deux clubs ont perdu lors de cette 36ème journée. Nîmes, premier relégable, a 2 points de retard sur Nantes et 3 sur Lorient et Strasbourg.

Le maintien passera par un exploit contre Lyon lors de la 37ème journée

Face aux Lyonnais, 4èmes, qui peuvent encore se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Nîmois vont devoir se surpasser pour gagner, "impossible n'est pas Nîmois !" dit le dicton, alors on y croit !!!

France Bleu Gard Lozère vous fera vivre cette rencontre contre Lyon en direct intégral. Rendez-vous le dimanche 16 mai à 20h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi du match est à 21h. Il reste aux Nîmois deux rencontres pour se maintenir en Ligue 1.