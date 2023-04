Nîmes Olympique : " On a fait une première période de merde ! " peste le capitaine Benoît Poulain

En Picardie, Nîmes est passé complètement au travers lors de la première période avec beaucoup de déchets techniques, de mauvaises passes, de mauvais choix. À 0-0 à la pause, les Crocos pouvaient s'estimer heureux du résultat. En seconde période, les Gardois ont certes mieux joué mais ont manqué de réalisme. Et comme presque systématiquement à l'extérieur cette saison, ils ont pris au moins un but (la 15e fois en 16 rencontres), les Nîmois ont perdu une 17e fois en 30 matchs. Le capitaine Benoit Poulain après le match était forcement déçu après cette nouvelle défaite : " On n'a vraiment pas fait une bonne première période. On mérite notre défaite parce que notre première période est catastrophique. On a fait une première période de merde, on doit mieux faire quand on est compétiteur, on doit faire au moins un match nul sur ce match. On a fait des erreurs, on n'était pas dedans dans les duels, il y a aussi une histoire d'attitudes, on était aussi loin tactiquement les uns des autres et on s'est fait vraiment fait dominé sur cette première période. "

Presque un choc des extrêmes pour la prochaine rencontre de Ligue 2

Contre le leader Havrais qui n'a perdu qu'un seul match cette saison en championnat, les Nîmois sont quasiment dans l'obligation de l'emporter pour ne pas être décrochés au classement. Avec cette 17e défaite de la saison, Nîmes est désormais avant-dernier de la L2 avec 4 points de retard sur Annecy et Valenciennes, les deux premiers clubs non-relégables qui s'affrontent ce lundi soir (10 avril). Nîmes-Le Havre, coup d'envoi à 19h00 le samedi 15 avril, rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Notre avant-match débutera à 18h45.