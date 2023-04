Nîmes Olympique : " On est en train de s'approprier le stade des Antonins ! ", affirme Frédéric Bompard

Qu'il fait du bien ce succès net et sans bavure contre les futurs demi-finalistes de la Coupe de France (demie contre Toulouse ce jeudi 6 avril). Nîmes gagne son troisième match en sept rencontres aux Antonins. C'est une soirée de grandes premières pour les Crocos : premier doublé de Saïd, premier but de Mousset et de Fofana et première fois que Nîmes marque quatre fois cette saison ! Frédéric Bompard, le coach gardois était forcément heureux en conférence de presse d'après match : " On a marqué quatre buts et on n'a pas pris de but. Concernant le stade des Antonins, on est petit à petit en train de se l'approprier. Le prochain match à domicile ce sera contre le leader, l'équipe du Havre (le 15 avril à 19h00 nldr). Après une victoire 4-0, j'espère que le stade sera plein. Je fais appel au public, aux supporters parce que face au Havre on aura besoin du soutien de nos supporters. "

Avant de défier le leader aux Antonins, Nîmes jouera en Picardie

Contre Amiens qui avait perdu 2-0 aux Costières le 15 octobre dernier, Nîmes ne devra pas rentrer bredouille de ce déplacement dans le Nord. Grâce à ce succès contre Annecy, Nîmes est plus que jamais dans la course pour se maintenir en Ligue 2 en juin prochain. Il reste encore 9 finales à disputer, les Crocos ont gagné la première, il faudra enchainer en Picardie pour respirer un peu mieux dans le bas du tableau où Nîmes a encore 4 points de retard sur le premier club non-relégable. Amiens-Nîmes, coup d'envoi à 19h00 le samedi 8 avril, match à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Notre avant-match débutera à 18h45.