Nîmes Olympique : " On n'a pas su négocier le dernier virage avant la dernière ligne droite." Frédéric Bompard

Ce match à Bordeaux, prétendant à la remontée à la Ligue 1, était un match bonus pour les Crocos dans l'optique du maintien, c'est au final un match avec un gros malus car les Nîmois ont perdu et ont vu dans le même temps Niort, Pau et Rodez l'emporter. Nîmes avant la trêve internationale est 19e à égalité de points avec le 18e Dijon et le dernier Niort, avec 26 unités en 28 matchs. Surtout Nîmes avait 4 points de retard sur le 16e, après cette rencontre à Bordeaux, le retard est désormais de 5 unités. Frédéric Bompard le coach gardois voit une nouvelle opportunité s'envoler : " Si on avait pu prendre un point à Bordeaux c’était bien. On n'a pas su négocier le dernier virage avant la dernière ligne droite. Il reste dix finales à jouer, rien n’est fini. À aucun moment, on ne va lâcher et on va tout faire pour essayer de se maintenir. "

Pas de match le weekend prochain en raison de la trêve internationale

La situation comptable commence à de plus en plus se compliquer pour les Nîmois. Il reste désormais 10 matchs, les Crocos, pour espérer se maintenir, doivent au moins en gagner 5 et pour rappel, depuis de la saison, ils en ont gagné que 7... Prochaine rencontre, ce sera à domicile contre Annecy, l'un des deux promus qui dispose de 7 points d'avance sur le NO. Nîmes-Annecy, coup d'envoi à 19h le samedi 1er Avril. La rencontre sera à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.