Nîmes Olympique - Pablo Pagis : " On devait cette victoire au staff et aux supporters ! "

Cette victoire contre les Picards est un soulagement. Les Nîmois, 19emes avant la rencontre, avaient grandement besoin de regoûter aux trois points et ils l'ont fait de bien belle manière. Les Crocos ont été efficaces en première période et ont bien géré la seconde. Pablo Pagis était évidement heureux en conférence de presse à l'issue du match : " Cette victoire fait vraiment du bien. Cela nous tenait à cœur de gagner de chez nous pour nous remettre sur une bonne dynamique. C'est chose faite donc nous sommes super contents. C'est toujours bien de battre le co-leader mais nous, on veut toujours gagner, quelque soit notre adversaire. On fait une belle opération. On devait cette victoire au staff et aux supporters. "

Enchaîner à Pau pour la prochaine rencontre !

Depuis le début de saison, Nîmes n'a encore jamais gagné deux matchs consécutifs. Les Nîmois auront l'occasion de pouvoir le faire lors du prochain match au Nouste Camp. Les Gardois gardent un bon souvenir de cette enceinte puisqu'ils avaient gagné la saison passée sur le score de trois buts à zéro.

Pau-Nîmes Olympique, match de la 13e journée, sera à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le samedi 22 octobre à 19h. L'avant-match commencera à 18h45