Nîmes Olympique : Pascal Plancque attend une réaction de ses joueurs

Les crocos peuvent-ils inverser la tendance ? Ce vendredi, à 21h, Nîmes Olympique reçoit Le Havre aux Costières pour la 10ème journée de Ligue 2. Les Nîmois sont 8ème du championnat, et restent sur une série assez négative : deux défaites et un nul lors des trois derniers matches. "Depuis quelques matches, des choses ont changé. Il faut les identifier et les corriger. L'efficacité, aussi bien en attaque qu'en défense, doit primer. On doit retrouver ce qui faisait notre force lors du début de saison" a déclaré l'entraîneur Pascal Plancque en conférence de presse. Pour ce match, le coach pourra compter sur les retours de Pablo Martinez et Andrés Cubas.

Nîmes - Le Havre, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet Gaudin et de Boris Boutet d'Objectif Gard. Rendez-vous dès 20h30, avec un avant-match à ne surtout pas manquer : le directeur sportif du NO Reda Hammache sera en direct pour répondre aux questions de Romain Collet Gaudin et de Boris Boutet d'Objectif Gard.