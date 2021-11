Nîmes Olympique : "Pekko Bråtveit était un peu le frère de Jésus Christ contre Sochaux ! " (Pascal Plancque)

Quel soulagement ! Après 9 rencontres et 77 jours, les crocodiles regoûtent à la victoire. Un succès que l'on peut qualifier de hold up sur la physionomie de la rencontre tellement Sochaux a dominé et a eu des occasions. Yassine Benrahou lui, plus décisif depuis six rencontres a été, à l'inverse des Sochaliens, très réaliste. Son ballon, sur un coup-franc à 25 mètres du but, vient percuter l'intérieur du poteau et bat Maxence Prévot, le gardien du FCSM. Victoire historique pour Nîmes à Montbéliard puisque c'est tout simplement la première en dix rencontres de Ligue 2. Un succès acquis aussi grâce à l'infranchissable Pekko Bråtveit. Le coach Pascal Plancque n'est pas avare en compliments sur le gardien norvégien du NO à la fin de la partie : "Il a fait un super match, il a fait des sauvetages, je ne peux même pas parler d'arrêts, il a fait des sauvetages. Il nous a maintenu dans le match et même à la fin, il nous permet de garder ce but d'avance. Il a eu un rôle décisif. Il a joué un foot différent de celui joué en France, il a une adaptation à faire, des habitudes de travail à avoir qu'il n'avait pas forcément. Depuis deux semaines, il bosse comme un malade, il est récompensé et ça c'est très très bien. C'est une petite leçon de morale : quand vous travaillez très fort et que derrière vous êtes récompensé, c'est toujours valorisant. En plus il ne prend pas de but. Je pense que ce soir, c'était un peu le frère de Jésus-Christ, tous les ballons lui tombaient dessus ou si ça ne lui tombait pas dessus, c'est le poteau qui sortait le ballon. Il y a des jours comme ça !"

Pas de Ligue 2 le weekend prochain mais l'entrée en lice en Coupe de France

Le Nîmes Olympique jouera son match du 7ème tour contre Chusclan-Laudun (R3) samedi ou dimanche prochain. Le retour de la Ligue 2, ce sera pour la réception de Quevilly-Rouen le samedi 20 novembre à 19h00 au Stade des Costières. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.