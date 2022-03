Le Nîmes Olympique a tenu la dragée haute au Paris FC, le deuxième au classement. Match nul un but partout à domicile. Niclas Eliasson a répondu en première période au Parisien Khalid Boutaïb. Zinédine Ferhat a eu le penalty de la gagne à la 67e minute mais il ne l'a malheureusement pas marqué.

Nîmes Olympique : " On peut rivaliser avec des équipes du haut de tableau. " (Nicolas Usaï)

Comme c'est souvent le cas dans son histoire, le Nîmes Olympique peut sur un match accrocher les gros dans son championnat. Seulement pour la troisième fois de la saison, les Nîmois prennent des points après l'ouverture du score adverse (trois contre Quevilly-Rouen, un contre Auxerre et donc un contre le PFC). Il ont fait jeu égal contre le dauphin de Toulouse, un match nul mérité pour le coach nîmois Nicolas Usaï : "Cela reste un bon point, on peut prendre l'avantage sur le penalty de Zinédine Ferhat en seconde période mais derrière en fin de match Paris a eu de sacrées situations où ils auraient pu faire basculer le match, à la sortie cela reste un bon point avec un contenu intéressant. Sur ce match là, on voit qu'on peut rivaliser avec les équipes du haut du tableau."

Prochaine match de Ligue 2 contre le Havre, un autre club devant le Nîmes Olympique au classement

Au Havre, où Nîmes jouera contre une équipe qui peut encore accrocher les barrages pour l’accession en Ligue 1, la tâche sera difficile. En plus, historiquement Nîmes ne réussit pas en Normandie, les Crocos restent en Ligue 2 sur 4 défaites consécutives face aux Havrais. Espérons que cette série se termine samedi prochain !

Le Havre-Nîmes, coup d'envoi le samedi 12 Mars à 19h00. Rencontre à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.