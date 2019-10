Le Nîmes Olympique 18e au classement de Ligue 1 : "Anecdotique" pour le capitaine des Crocos

Nîmes, France

Le Nîmes Olympique retrouve les terrains ce samedi soir, à 20h, avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Les Crocos pointent à la 18ème place du championnat, celle du barragiste. Au contraire des Rémois, troisièmes. Ils sont la meilleure défense de Ligue 1. Mais le capitaine nîmois Anthony Briançon se veut ambitieux : "L'année dernière, on était allés gagner 3-0 chez eux, avec la manière. Et Reims était déjà une très bonne équipe défensive ! On sait que cela va être compliqué, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. Mais si on met les mêmes ingrédients que face à Saint-Etienne et face à Lille, il n'y a pas de souci à se faire."

Une 18ème place "anecdotique"

Même si les derniers résultats sont décevants (aucun succès lors des quatre dernières rencontres), Anthony Briançon essaye de rester positif. Pour lui, tout n'est pas à jeter dans le contenu des matches : "Moi je trouve que l'équipe joue bien. Je sais que les gens vont me dire que je suis fou, que je n'ai pas vu le match contre Amiens (rires). Mais mis à part ce match là, je trouve qu'on progresse. Pour l'instant, nous sommes barragistes, cela pourrait être mieux évidemment, mais cette place est anecdotique."

Il ne faut pas oublier que tous les week-end, il y a 7 joueurs alignés qui n'étaient pas au club la saison précédente. Il faut être patient", explique le capitaine des Crocos Anthony Briançon.

Le match Stade de Reims - Nîmes Olympique est à suivre en intégralité sur France Bleu Gard Lozère, avec l'avant-match, dès 19h30.