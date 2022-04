Nîmes Olympique : " Pour la 1ère fois, les joueurs regardent les autres scores après un match." (Nicolas Usaï)

Les semaine se suivent et se ressemblent pour les Gardois qui n'ont plus gagné depuis deux mois à domicile (3-1 Grenoble, le 19/02). Nîmes perd pour la quinzième fois cette saison en Ligue 2 avec cette huitième défaite à domicile. Le coach nîmois Nicolas Usaï sait que son groupe est démobilisé et n'arrive pas à résoudre ce problème. les Nîmois, 13èmes avec 40 points, sont désormais obligés à regarder les résultats des concurrents juste derrière eux : " On a encore manqué de maîtrise, on l'a eu un peu en début de match, en seconde période, on a perdu des ballons assez facilement. On fait preuve de fébrilité. Pour la première fois, j'ai vu les joueurs regarder leur téléphone en arrivant dans le vestiaire pour regarder le résultats des autres clubs. Ils ont donc peut-être aussi pris conscience qu'on allait pas finir en roue libre. "

Deux prochains matchs cruciaux à venir pour le maintien

Nîmes qui n'est toujours pas sauvé, se rend mardi prochain sur la pelouse du 17e, celle de Quevilly-Rouen Métropole avant de recevoir vendredi prochain Rodez, le 18e de Ligue 2.

