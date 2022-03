Nîmes Olympique : "Pour la première fois, je me suis un peu énervé dans le vestiaire." (Nicolas Usaï)

Encore une fois, Nîmes est irrégulier et n'arrive pas à enchaîner une série positive à domicile. Sur les cinq dernières rencontres au stade des Costières, Nîmes a gagné deux fois, fait un nul et a perdu 2 matchs. Surtout les Crocos restent sur une série en cours de 12 rencontres à domicile avec au moins un but encaissé. Ce nouveau revers passe mal pour le coach nîmois Usaï, irrité pour la première fois, en conférence de presse d'après match : "Nous avons été plus que passifs sur les deux buts encaissés. En seconde période, on a essayé d'avoir un jeu plus direct avec l'entrée de Sidy Sarr mais on n'a pas d'occasions, on a eu une occasion en début de seconde période mais il faut être réaliste tout simplement. (...) On a la chance de revenir à un partout, le deuxième but est regrettable, sur une perte de balle dans la zone médiane avec aucun mouvement, on se fait punir. Ce sont des buts que l'on retrouve, que l'on a pu voir à Amiens ou à Caen. C'est rageant. Pour la première fois, je me suis un peu énervé dans le vestiaire et je m'énerverai encore certainement ce mercredi (16 mars)."

Déplacement en Corse dès samedi avant une pause avec la trêve internationale

Après avoir joué contre le Paris FC puis le Havre et Auxerre, les Gardois vont se mesurer à un autre club du TOP 6 de cette Ligue 2. Nîmes se déplace à Ajaccio pour y défier l'ACA ce samedi 19 mars, l'AC Ajaccio, quatrième du classement avec 52 points.

Du positif pour finir, Nîmes, en Ligue 2, a gagné trois de ses quatre dernières rencontres au stade François-Coty. ACA-NO, coup d'envoi à 19h00. Match à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.